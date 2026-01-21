Come Ronin di Frank Miller ha cambiato la storia del fumetto
La teoria dell’effetto farfalla spiega come un semplice battito d’ali, diverso da quanto previsto, possa provocare uno tsunami dall’altra parte del mondo. Questa premessa, forse un po’ spicciola, è doverosa per comprendere fino in fondo quanto sia stata forte e duratura l’influenza di Ronin e di come abbia cambiato la percezione del fumetto, non più come forma di intrattenimento “infantile” ma come forma di letteratura che poteva trattare temi più maturi. La vita e le influenze di Frank Miller. Partiamo da una breve biografia del creatore, ovvero Frank Miller. Nato nel 1957 a Olney, negli Stati Uniti, da una famiglia di origini irlandesi e cattoliche, cresce in un periodo di grande prosperità economica per il Paese, in particolare dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Leggi anche: Star Comics porta in Italia Xerxes di Frank Miller, prequel del cult 300
Leggi anche: "I travestiti", storia di un libro che ha cambiato la storia della fotografia... e non solo
Argomenti discussi: Populous e altri God Game ispirano Apeiron; Apeiron rivela un importante torneo Esports da 30.000 $; Aggiornamenti Apeiron: Migrazione Ronin, Lancio Token, Listing Epic Games.
Frank Miller, la rockstar del fumetto americano che ha riscritto l’immaginario noir da Batman a Sin CityÈ il papà di opere cult come Ronin, Sin City e 300, ma anche del Batman gotico che ha ispirato i film sull’uomo pipistrello di Tim Burton e Christopher Nolan. Frank Miller è la rockstar del fumetto ... repubblica.it
Recensione: Ronin – Edizione Assoluta – Frank MillerPrezzo: € 20,00, 21,2 x 32, pp. 300, col. Ci sono capolavori che non possono mancare nelle librerie degli estimatori dei comics; e alcuni di questi capolavori andrebbero recuperati e posti sotto la ... mangaforever.net
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.