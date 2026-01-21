Cna Pisa premia le imprese storiche dell' area pisana

Cna Pisa ha organizzato una cerimonia presso la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest per riconoscere le imprese storiche dell’area pisana. Dopo l’evento di San Miniato, questa iniziativa mira a valorizzare la tradizione, l’impegno e la crescita sostenibile delle aziende che da anni contribuiscono allo sviluppo economico locale. La premiazione sottolinea l’importanza di preservare e promuovere il patrimonio imprenditoriale della regione.

Tradizione, eccellenza, impegno e lungimiranza. Dopo la tappa da tutto esaurito di San Miniato, Cna Pisa ha organizzato ieri pomeriggio, nella sede pisana della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, una nuova cerimonia di premiazione dedicata alle imprese storiche dell'area pisana.

