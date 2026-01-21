Chi l' ha visto? stasera in tv | le anticipazioni e i casi del 21 gennaio 2026
In onda su Rai 3 oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, “Chi l'ha visto?" approfondisce i vuoti lasciati dalle persone scomparse e le domande che restano irrisolte anche quando un nome sembra già scritto negli atti giudiziari. Federica Sciarelli accompagna il pubblico in una puntata che prova a fare chiarezza in territori irrisolti. Federica Sciarelli dedica molto spazio al femminicidio di Federica Torzullo, una vicenda che ha attraversato tutte le fasi più angoscianti: la scomparsa improvvisa, le ricerche, la speranza che si affievolisce, fino all’esito più tragico. Gli investigatori parlano di una violenza estrema, di un accanimento che va oltre l’omicidio.🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 14 gennaio 2026
Leggi anche: Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 5 novembre 2025
L'ultima lettera di Milena Gabanelli a Sigfrido Ranucci - Splendida Cornice 30/10/2025
Argomenti discussi: 'Chi l'ha visto?' stasera 14 gennaio, testimonianze inedite sul caso di Daniela Ruggi; Torna Chi l’ha visto?: le anticipazioni della nuova puntata; Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 14 gennaio 2026; Chi l'ha visto? stasera anticipazioni 14 gennaio: testimonianze inedite e nuovi misteri.
Anticipazioni Chi l'ha visto?, il femminicidio di Federica Torzullo: l'ipotesi di premeditazione del maritoQuesta sera, su Rai 3, Federica Sciarelli si occuperà anche della scomparsa dell'ingegnere Antonio Menegon e dell'omicidio di Franka Ludwig. libero.it
'Chi l'ha visto?', stasera 21 gennaio: il femminicidio di Federica Torzullo'Chi l'ha visto?' torna stasera, mercoledì 21 gennaio, su Rai 3 alle 21.20. Tra i casi, il femminicidio di Federica Torzullo. Anche la sua scomparsa è finita nel peggiore dei modi. Un delitto efferat ... adnkronos.com
"Stasera si è visto proprio un Arsenal fuori portata per l'Inter" Paolo Condò a Sky Sport facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.