Nel nostro sistema, alcuni funzionari pubblici si dedicano a intervenire nelle dinamiche familiari, spesso motivati da un’ideologia che permea anche la formazione universitaria. Questa tendenza solleva preoccupazioni circa il rispetto delle libertà individuali e il ruolo dello Stato nel definire le scelte familiari. È importante analizzare criticamente il ruolo dei burocrati e le implicazioni delle loro azioni sulla società e sui diritti delle famiglie.

I «professionisti» stipendiati con il denaro dei contribuenti sono indottrinati sin dagli studi universitari a riformare le famiglie secondo la loro ideologia postmarxista. Ma quando sbagliano non ce n’è uno che paghi. Do per scontato che siano stati immediatamente tolti i bambini nel campo rom, i cui vivaci abitanti, in seguito alla morte nell’esercizio del dovere di una persona dedita al furto, è stato distrutto un reparto ospedaliero. In realtà la frase è una burla. I servizi sociali non sono minimamente interessati ai bambini realmente in difficoltà. La capacità di trasformare il mondo. Pratiche femministe di servizio sociale a cura di tale Letizia Lambertini è un testo vademecum delle assistenti sociali che racconta la loro missione nel mondo e può essere molto interessante per spiegare il delirio di onnipotenza, la psicosi su cui è fondato in Italia, ma in realtà non solo in Italia, il servizio sociale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - C’è una piaga nella nostra società: i burocrati che deportano i piccoli

Leggi anche: “La nostra è una società che sputa sulla figura del maestro nel nome di una uguaglianza che annulla le differenze”. INTERVISTA a Massimo Recalcati

Leggi anche: Nella società che glorifica la riconquista e il controllo, c'è ancora spazio per una canzone che insegna a dire addio

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: La piaga dell’antisemitismo in tempo di guerra all’Istituto Cervi; C’è la piaga delle polveri sottili: nelle Marche Fano e Chiaravalle le peggiori; De Gaetano (Plastic Free): Plastica nel cervello e nel sangue dell'uomo, piaga da curare -; Hooded Horse (Manor Lords) non vuole proprio usare l'IA, che definisce una piaga.

Mauritania, dove la schiavitù è ancora una piaga aperta«Biram president des esclaves!». «Biram presidente degli schiavi», si legge ormai da mesi sulle pareti del rione Riadh, uno dei più poveri di Nouakchott. Brandelli di una campagna elettorale che, lo ... avvenire.it

Save the Children: La povertà è una piaga per milioni di bambiniL'aumento nel mondo dei prezzi di beni alimentari, casa e servizi essenziali nel 2025 ha spinto altri milioni di bambini e adolescenti verso la povertà: è l'allarme lanciato da Save the Children, che ... rainews.it

"Si tratta di una ferita profonda per la nostra comunità - ha detto il sindaco Levino Rajani - una piaga che colpisce la memoria, il rispetto e la dignità dei nostri cari, generando un dolore senza fine" - facebook.com facebook