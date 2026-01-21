Cavallo rimane bloccato nel fango chiesto l' intervento dell' elicottero del 115

Un cavallo rimasto bloccato nel fango su un terreno umido ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Rimini. Dopo aver valutato la situazione, è stato chiesto l’intervento dell’elicottero del 115 per assistere nel soccorso dell’animale, che si trovava in condizioni di difficoltà. L’intervento ha permesso di garantire la sicurezza del cavallo e di metterlo in salvo in modo efficace e tempestivo.

Un cavallo malato, rimasto steso su un fianco in un terreno pieno di fango, ha dato non poco filo da torcere ai vigili del fuoco di Rimini intervenuti per mettere in sicurezza il povero animale. L'allarme è partito intorno alle 8 di mercoledì da un'azienda agricola nella zona di Vergiano

