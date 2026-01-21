Calciomercato Milan praticamente fermo al palo | Coppola non scalda Su Kostic …

Il calciomercato del Milan appare ancora in fase di stallo, con poche novità rilevanti. In particolare, la trattativa per Diego Coppola, difensore centrale classe 2003 del Brighton, sembra ormai sfumata. La società rossonera non ha ancora concretizzato nuovi acquisti, e su Kostic, tra i profili più discussi, non ci sono sviluppi concreti. La situazione rimane in attesa di aggiornamenti ufficiali e di eventuali movimenti nelle prossime settimane.

Dallo scorso 2 gennaio, giorno della riapertura del calciomercato, il Milan ha acquistato il solo Niclas Füllkrug. Anche piuttosto celermente. La società si è fatta trovare pronta e, molto rapidamente, ha sostituito Santiago Giménez - operato alla caviglia - con il centravanti tedesco, classe 1993, giunto in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dagli inglesi del West Ham. Poi, più nulla. Tante voci, un acquisto mancato (quello di Juan David Arizala, finito all'Udinese), sondaggi che non hanno portato a nessuna trattativa 'calda' in entrata. Si mormora di un assalto, in queste ore, a Juwensley Onstein, classe 2007, difensore centrale olandese (originario del Suriname) di proprietà del Genk, che andrebbe, però, a rappresentare più che altro un'aggiunta per il Milan Futuro di Massimo Oddo, in Serie D. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Milan praticamente fermo al palo: Coppola non scalda. Su Kostic … Calciomercato Milan, Marchetti: “Valutato Maguire per gennaio. Ecco la situazione su Kostic”Luca Marchetti, giornalista specializzato in calciomercato, ha commentato le ultime novità riguardanti il Milan prima della sfida contro il Como. Calciomercato Milan, occhi su Kostic! Attesi nuovi colloqui nelle prossime ore, le ultimissimeIl calciomercato del Milan si concentra su Andrej Kostic, attaccante del Partizan Belgrado. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Milan: anche Fullkrug ko, il nuovo bomber arriva dalla Serie A. Milan: anche Fullkrug ko, il nuovo bomber arriva dalla Serie AL'infortunio di Fullkrug potrebbe portare il Milan a muoversi sul calciomercato e andare a prendere un rinforzo in Serie A ... calciomercatonews.com Calciomercato Milan-Kostic: contropiede al Diavolo. Occasione Maguire. Fofana, rilancio del Galatasaray - RumorCalciomercato Inter, Frattesi e lo scambio con l'Atletico Madrid. Perisic? La variabile. Juventus, Mateta-Mingueza: scatto bianconero. Occhi sul ... affaritaliani.it #Calciomercato, @acmilan e Lecce discutono del futuro di #Camarda: ecco la situazione attuale - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com #Calciomercato #Milan: acquisti, cessioni, rumors e trattative | #LIVE #News - facebook.com facebook

