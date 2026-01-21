Beautiful ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

Se ti sei perso l’ultima puntata di Beautiful, ecco come e dove poterla rivedere in streaming. La soap americana, in onda su Canale 5 da oltre 25 anni, continua a catturare l’attenzione degli spettatori con le sue trame avvincenti. Di seguito troverai le opzioni disponibili per rivedere l’episodio, in modo semplice e immediato.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 21 Gennaio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. 🔗 Leggi su Tutto.tv

