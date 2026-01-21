Arrestato 33enne Era ai servizi sociali ma continuava a spacciare droga

Un uomo di 33 anni, residente a Castorano e con origini campane, è stato arrestato per spaccio di droga, nonostante fosse affidato ai servizi sociali. L’indagine ha portato al sequestro di circa 400 grammi di hashish e 40 grammi di cocaina. La sua attività illecita ha portato alla fine dei suoi provvedimenti di affidamento, con conseguente incarcerazione.

Era affidato in prova ai servizi sociali, ma continuava a svolgere attività illecite. Così è finito in carcere un trentatreenne di origini campane, residente a Castorano, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di una consistente quantità di droga: 400 grammi di hashish e 40 grammi di cocaina. L’operazione è stata condotta dal personale del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto con la collaborazione della squadra mobile della questura di Ascoli. Il blitz è stato eseguito venerdì della scorsa settimana ed ha preso le mosse dall’attività investigativa condotta dagli agenti del commissariato di San Benedetto che sono risaliti al giovane, già conosciuto dalle forze dell’ordine per analoghi reati ed ‘operativo’ nelle località lungo la vallata del Piceno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arrestato 33enne. Era ai servizi sociali ma continuava a spacciare droga Leggi anche: Ragusa, continuava a spacciare droga e usciva di casa nonostante gli arresti domiciliari: arrestato Leggi anche: Ai domiciliari continuava a spacciare cocaina, blitz in un appartamento: 800 grammi di droga e 2 arresti La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Era in affidamento in prova ai servizi sociali ma in garage aveva cocaina e hashish, arrestato 33enne; Segni, Divieto di avvicinamento violato: arrestato 33enne, ex trovata in auto; Segni, viola il divieto di avvicinamento: arrestato 33enne. Lei era in auto con lui; Perseguita la ex: 33enne di Sinnai ai domiciliari col braccialetto elettronico - L'Unione Sarda.it. La droga nell’armadio dell’albergo: arrestato 33enneLa Polizia di Stato ha arrestato a Mestre un cittadino albanese di 33 anni nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotte nelle aree della città co ... lavocedivenezia.it Monte San Vito, era ai domiciliari ma fa un aperitivo al bar: portato in carcereCondannato per aver devastato il bar della stazione di Fabriano, il 33enne era tranquillamente in compagnia di una sua amica in un locale del centro di Jesi MONTE SAN VITO (Ancona), 2 settembre 2025 ... ilrestodelcarlino.it Fermato per un controllo stradale in centro: 33enne arrestato con hashish, cocaina e anfetamine - facebook.com facebook Trovato in auto con l’ex convivente nonostante il divieto: 33enne arrestato a Segni Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com

