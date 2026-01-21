Ancona, 21 gennaio 2026 – La città di Ancona presenta un percorso dedicato all’uso delle pratiche artistiche come strumenti di supporto alla salute mentale. Attraverso incontri e approfondimenti, si esplorano le modalità in cui arte e creatività possono favorire il benessere, promuovendo relazioni e processi di trasformazione. Un’occasione per conoscere le potenzialità delle pratiche artistiche nel contesto terapeutico e sociale.

Ancona, 21 gennaio 2026 - Indagare le pratiche artistiche nel campo della salute mentale come dispositivi di relazione e trasformazione. È l’obiettivo di “Sinapsi - Percorsi artistici per la salute mentale”, l’evento previsto il 30 e 31 gennaio alla cooperativa sociale Hort (via Cardeto 70), con incontri, confronti e performance artistiche. Promosso dalle associazioni HeXperimenta e La Neura, in collaborazione con il Comune di Ancona, Sinapsi è un progetto europeo di cooperazione culturale finanziato dal programma Erasmus+ che, spiegano gli organizzatori, “mette al centro processi di de-pazientizzazione, interrogando e superando modelli di cura fondati su asimmetrie di potere, pietà e compassione per invece valorizzare pratiche basate sull’uguaglianza, sulla responsabilità reciproca e sulla produzione condivisa di sapere, contribuendo allo sviluppo di forme di welfare culturale sostenibili e trasferibili”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona, ecco i percorsi artistici per la salute mentale

Salute mentale di prossimità, parte il progetto sui percorsi terapeutici riabilitativi personalizzatiIl dipartimento di salute mentale dell’Asp di Agrigento avvia un nuovo progetto sui percorsi terapeutici riabilitativi personalizzati.

Leggi anche: "matitanti" per la salute mentale

