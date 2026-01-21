Alla scoperta della magnifica abbazia candidata all' Unesco
L'abbazia di San Pietro al Monte, situata tra i boschi di Civate, rappresenta un esempio significativo di architettura romanica. Questa storica struttura, candidata a Patrimonio dell'Umanità UNESCO, si distingue per la sua bellezza e il contesto naturale che la circonda. Una visita permette di apprezzare il patrimonio culturale e storico di questa testimonianza religiosa, autentico punto di riferimento nel paesaggio della regione.
Non appena ci si ritrova al suo cospetto si rimane immediatamente colpiti da tanta magnificenza. L'abbazia di San Pietro al Monte è gioiello in stile romanico incastonato nei boschi di Civate. Sita a pochi chilometri da Monza, merita certamente una visita che promette di unire la passione per le.🔗 Leggi su Monzatoday.it
