Agenda dell’Ue per le città | guida alla crescita e alla prosperità

L’Agenda dell’UE per le città rappresenta un documento fondamentale per promuovere crescita e prosperità nelle aree urbane europee. Questa guida fornisce indicazioni chiare e condivise per lo sviluppo sostenibile delle città, affrontando tematiche chiave come innovazione, mobilità e qualità della vita. Di seguito, si propone un’analisi dettagliata delle principali novità introdotte, con riferimento alle recenti iniziative delle istituzioni europee.

di Luigi Di Marco, Comitato dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato suk link dell’ASviS del 9 dicembre 2025 Particolarmente ricca di novità la settimana di attività delle istituzioni europee. La Commissione europea ha adottato nuove misure per il rafforzamento della sicurezza economica inclusiva del piano d’azione ReSourceEu sulle materie prime critiche, la tabella di marcia per l’occupazione di qualità, un pacchetto d’iniziative per integrare pienamente i mercati finanziari dell’Ue e un’innovativa Agenda per le città. I negoziatori del Consiglio e del Parlamento hanno raggiunto un accordo per porre fine alle importazioni del gas russo entro il 2026 (si veda rubrica Europa del 13 maggio 2025 sulla proposta della Commissione) e sulla revisione e il rinvio di un anno del regolamento europeo per il contrasto alla deforestazione (si veda nota nell’ ultima rubrica Europa sulla sessione plenaria del Parlamento europeo).🔗 Leggi su Ildenaro.it

