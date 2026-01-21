A Mirror al Vittorio Emanuele | metateatro potere e libertà creativa

La stagione teatrale del Vittorio Emanuele propone anche quest’anno spettacoli di qualità, tra cui “A Mirror. Spettacolo falso e non autorizzato” di Sam Holcroft, in scena dal 16 al 18 gennaio. L’adattamento di Giancarlo Nicoletti offre un’occasione di riflessione sul metateatro, il potere e la libertà creativa, contribuendo a mantenere vivo il dialogo tra il pubblico e il teatro contemporaneo.

