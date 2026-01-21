? LIVE! Atalanta-Athletic Club 1-3 74? tutti gli aggiornamenti in diretta

Segui gli aggiornamenti in tempo reale della partita Atalanta-Athletic Club, conclusasi con il risultato di 1-3. La cronaca comprende i momenti salienti e i marcatori, tra cui Scamacca, Guruzeta, Serrano e Navarro. La formazione dell’Atalanta schiera un 3-4-3 con cambi strategici durante il secondo tempo. Resta con noi per tutte le notizie e i dettagli di questa sfida.

Atalanta-Athletic Club 1-3 (75?). Marcatori: 16? Scamacca, 58? Guruzeta, 70? Serrano, 74? Navarro Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac (75? Ahanor); Zappacosta (75? Samardzic), De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca (65? Krstovic), Zalewski (65? Krstovic). All. Palladino A disp. Sportiello, Rossi, Scalvini, Hien, Musah, Pasalic, Maldini, Sulemana. Athletic (3-4-3): Unai Simon; Inigo Lekue, Vivian, Paredes; Gorosabel (81? Areso), Rego (59? Vesga), Jauregizar (59? Ruiz de Galarreta), Adama (46? Sancet); Unai Gomez (68? Nico Serrano), Navarro, Guruzeta. All. Valverde A disp.

