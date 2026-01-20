Scopri il Teatro Nuovo di Verona attraverso una visita guidata che svela gli spazi normalmente inaccessibili al pubblico. Attraverso questo percorso, potrai conoscere i luoghi nascosti e approfondire la storia di un teatro con oltre 176 anni di tradizione. Un’occasione per apprezzare aspetti meno conosciuti di un importante patrimonio culturale della città.

Che ci sarà da vedere nel Teatro Nuovo quando è vuoto? Tanto, anzi, tantissimo. Non solo i luoghi inaccessibili al pubblico, ma sara' sorprendente anche scoprire una storia lunga 176 anni che ha attraversato il prestigioso teatro veronese. Si', perche' la grande Storia e' entrata proprio dentro.🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Visita guidata: "Dentro al teatro"

Leggi anche: Visita guidata: "Dentro al teatro"

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Viaggio dentro l’arte di Roberto De Grandis: domenica 18 gennaio la terza visita guidata alla mostra dell’artista riccionese; Visita guidata: Dentro al teatro il 10 gennaio 2026; Visite guidate dedicate ai più piccoli alla scoperta della Cattedrale - Duomo di Milano; Eventi - Visit Finale Ligure.

Dalla Fortezza al Borgo: sabato nuova visita guidata - ‘Dentro la storia, dalla Fortezza al Borgo di Castrocaro’ è il titolo della visita guidata in programma sabato 4 ottobre... ‘Dentro la storia, dalla Fortezza al Borgo di Castrocaro’ è il titolo della ... ilrestodelcarlino.it

Dentro il Monastero di Santa Grata - Visita guidata condotta a due voci (Tosca Rossi e Madre Badessa) alla scoperta di uno dei siti più antichi e suggestivi della nostra città, con discesa nel brolo, giardino, cripta, lavanderie... e ... ecodibergamo.it

Syracuse Italy Travel Guide: 16 BEST Things To Do In Syracuse

A Poschiavo, Valposchiavo Turismo propone la visita guidata del borgo ogni sabato fino al 28 marzo: appuntamento alle 14:00 con ritrovo in Piazza, davanti alla porta di Casa Torre, per scoprire palazzi, edifici storici e chiese che parlano del passato della Val - facebook.com facebook