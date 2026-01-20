Vincolo di destinazione alberghiera Marcello FdI interviene sulle criticità nella disciplina urbanistica regionale e comunale
Il consigliere regionale Nicola Marcello (FdI) ha presentato un’interrogazione all’Assemblea legislativa per evidenziare le criticità legate alla disciplina urbanistica regionale e comunale in materia di vincolo di destinazione alberghiera. La richiesta mira a stimolare una valutazione approfondita degli eventuali interventi necessari per garantire un’applicazione più efficace e coerente della normativa vigente.
L'applicazione del vincolo di destinazione alberghiera e le criticità nella disciplina urbanistica regionale e comunale sono al centro di una interrogazione presentata in Assemblea legislativa dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello, che chiede di "valutare un intervento.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Commissione Covid, Speranza bloccò il report sulle criticità italiane. FdI: “Un fatto inquietante”
Leggi anche: Urbanistica, un altro sequestro: sigilli al cantiere Papiniano 48 nell’area con vincolo paesaggistico
Ex Scalera, protesta in Consiglio comunale contro la delibera sul recupero dellarea: Vergogna, doveva essere una zona pubblica VIDEO.
Vincolo destinazione duso in hotel Liguria, via i paletti - Strutture alberghiere in Liguria, via i paletti che bloccano il cambiamento: il vincolo di destinazione duso - spiega il verdetto n.143 depositato oggi e relativo alludienza discussa lo scorso 7 ... ansa.it
Complessi turistico-alberghieri: le spese di gestione - La società di gestione di un complesso residenziale a destinazione turistico-alberghiera (RTA) chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dellusufruttuaria di ununità immobiliare, ... diritto.it
Decaro intende definire «un vincolo di destinazione delle somme che i Comuni riusciranno a recuperare dal responsabile dell'abuso» - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.