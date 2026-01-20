Vincolo di destinazione alberghiera Marcello FdI interviene sulle criticità nella disciplina urbanistica regionale e comunale

Il consigliere regionale Nicola Marcello (FdI) ha presentato un’interrogazione all’Assemblea legislativa per evidenziare le criticità legate alla disciplina urbanistica regionale e comunale in materia di vincolo di destinazione alberghiera. La richiesta mira a stimolare una valutazione approfondita degli eventuali interventi necessari per garantire un’applicazione più efficace e coerente della normativa vigente.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.