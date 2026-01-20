Nel terzo fine settimana di gennaio, il clima più mite ha incoraggiato i golfisti brianzoli a partecipare alle competizioni al Borgo di Camuzzago. La giornata ha visto un buon afflusso di appassionati, che hanno disputato le gare previste nel calendario, contribuendo a mantenere attivo il movimento golfistico locale anche nelle stagioni più fredde.

Il clima rigido ha allentato la morsa nel terzo fine settimana di gennaio e i golfisti brianzoli sono scesi in campo numerosi prendendo parte alle gare in calendario. Prosegue il successo di presenze a Borgo di Camuzzago, merito dei circuiti interessanti e della formula sulla distanza di nove buche che consentono una presenza in campo di poco superiore alle due ore. Sabato scorso è andata in scena la sesta e ultima tappa del Team Tournament race to Tenerife. Ha vinto Davide Vecchiatini con 39 colpi. Mirko Murrone (18), Luciano Argiolas (20) e Fabio Scarazzati (23) si sono imposti nelle tre categorie nette conquistando punti preziosi per il ranking. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vecchiatini trionfa al Borgo di Camuzzago

Leggi anche: La buca più importante al golf club di Camuzzago: "No alle discriminazioni"

Leggi anche: A Borgo San Lorenzo torna “Le Spose nel Borgo”, dieci anni di una fiera che fa rete