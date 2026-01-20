Rimani aggiornato sulle ultime novità del calciomercato estivo con questa selezione di notizie in tempo reale. La nostra redazione monitora costantemente gli sviluppi più recenti, offrendo un quadro chiaro e affidabile delle trattative e delle voci più rilevanti del giorno. Consulta le notizie aggiornate ora dopo ora per avere una panoramica completa e dettagliata delle principali mosse del mercato.

Calciomercato Cagliari, tutto pronto per il ritorno di Dossena. Rallenta invece quello scambio, le ultimissime Calciomercato Juve, duello con il Napoli: se Mateta resta bloccato, lui diventa il primo obiettivo. Le ultimissime Diretta gol Serie A: Lazio Como 0-3, finisce qui! Pesante ko per Sarri. Nico Paz illumina Infortunati Napoli, il dott. Canonico non ci sta: «Spesso si sente parlare alcune persone di preparazione atletica e medicina pur non avendo titoli» Manè svela cosa è successo dopo Senegal Marocco: perché han lasciato il campo e poi sono rientrati! Retroscena clamoroso Xabi Alonso, una squadra a sorpresa lo vuole subito in panchina! L’indiscrezione delle ultime ore ha spiazzato tutti Guehi Manchester City, ora è ufficiale: rinforzo in difesa per i Citizens. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Calciomercato live: Juve, rilancio per Mateta. Toro, ufficiale Obrador. Lucca via da Napoli - Trattativa a oltranza tra i bianconeri e il Crystal Palace. lastampa.it