Il Comune di Fossombrone propone un incentivo di 300 euro per chi adotta un cane dal canile, con l’obiettivo di ridurre il numero di cani randagi. Questa iniziativa mira a promuovere l’adozione responsabile e a favorire l’inserimento di cani in famiglie disposte a offrire loro una nuova vita. Un gesto concreto per combattere il randagismo e sostenere il benessere animale nella comunità.

Cani randagi, Fossombrone punta sulle adozioni: 300 euro a chi salva un cane dal canile. Il Comune di Fossombrone rilancia la battaglia contro il randagismo con una iniziativa che punta dritta al cuore del problema: far uscire i cani dai canili per affidarli a famiglie disposte ad accoglierli davvero. L’amministrazione Berloni ha deciso di riproporre per i prossimi tre anni una campagna che nei mesi scorsi ha dato risultati incoraggianti, sia dal punto di vista del benessere degli animali che del risparmio per le casse pubbliche. L’idea è semplice e, si spera, anche efficace: chi adotta un cane randagio ospitato nelle strutture convenzionate con il Comune riceverà una tantum un contributo di 300 euro sotto forma di buoni spesa per l’acquisto di cibo e prodotti per la cura dell’animale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trecento euro a chi adotta un cane

Leggi anche: Sconto sulla tassa dei rifiuti per chi adotta un cane randagio

A Natale scegli l’amore: adotta un caneIl Natale rappresenta un'occasione unica per donare affetto e speranza.

