Trecento euro a chi adotta un cane
Il Comune di Fossombrone propone un incentivo di 300 euro per chi adotta un cane dal canile, con l’obiettivo di ridurre il numero di cani randagi. Questa iniziativa mira a promuovere l’adozione responsabile e a favorire l’inserimento di cani in famiglie disposte a offrire loro una nuova vita. Un gesto concreto per combattere il randagismo e sostenere il benessere animale nella comunità.
Cani randagi, Fossombrone punta sulle adozioni: 300 euro a chi salva un cane dal canile. Il Comune di Fossombrone rilancia la battaglia contro il randagismo con una iniziativa che punta dritta al cuore del problema: far uscire i cani dai canili per affidarli a famiglie disposte ad accoglierli davvero. L’amministrazione Berloni ha deciso di riproporre per i prossimi tre anni una campagna che nei mesi scorsi ha dato risultati incoraggianti, sia dal punto di vista del benessere degli animali che del risparmio per le casse pubbliche. L’idea è semplice e, si spera, anche efficace: chi adotta un cane randagio ospitato nelle strutture convenzionate con il Comune riceverà una tantum un contributo di 300 euro sotto forma di buoni spesa per l’acquisto di cibo e prodotti per la cura dell’animale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Sconto sulla tassa dei rifiuti per chi adotta un cane randagio
A Natale scegli l’amore: adotta un caneIl Natale rappresenta un'occasione unica per donare affetto e speranza.
La stangata è servita. Energia, altri aumenti . Trecento euro in più bruciati dalle bollette - Nel 2025 i lombardi vedranno salire il gas del 13% e la luce del 10%. ilgiorno.it
10 motivi per non prendere un cane!
Sarebbe entrato nel supermercato con il carrello della spesa e dopo aver preso dagli scaffali pasta, carne, biscotti, bevande alcoliche e altri prodotti per un totale di quasi trecento euro, si sarebbe dileguato dalla porta d’ingresso, eludendo sia il filtro delle cass - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.