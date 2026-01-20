Alle prime ore del mattino di oggi, il traffico a Roma risulta sostenuto su diverse arterie principali. Si registrano code e rallentamenti sulla diramazione di Roma Sud, sulla tangenziale est e sulla via Salaria, con congestioni anche sulla via Cassia e la via Pontina. La situazione riflette i consueti flussi del mattino, con difficoltà di immissione e incolonnamenti in varie zone della città. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare le fonti ufficiali.

Luceverde Roma Bentrovati situazione di traffico sostenuto sulla rete viaria di Roma per i consueti flussi del mattino il traffico è un momento Data l'ora sulle principali arterie consolari verso il centro abbiamo 1 km di coda sulla diramazione di Roma sud da Torrenova al grande raccordo anulare per la difficoltà di immissione sul grande raccordo Dov'è il traffico è ancora tra via Casilina è la via Appia in carreggiata interna incolonnamenti sull'intero percorso è tratto Urbano della A24 Roma Teramo indirizzo della tangenziale est e sulla stessa tangenziale est traffico in coda tra Lab via Nomentana via dei Campi Sportivi in direzione stadio naturalmente a causa del traffico intenso è sostenuto il traffico inventa la città sulla via Cassia le cose si snodano da grande raccordo anulare via dei Due Ponti mentre sulla via Salaria si sta in fila dell'aeroporto dell'Urbe fino alla tangenziale auto in fila sulla via Boccea sulla via trionfale per traffico intenso rispettivamente travi Amelia via di Acquafredda età ipogeo degli Ottavi è l'ospedale San Filippo Neri altre cose sul viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton nel via del Cappellaccio in direzione della via Laurentina nel quadrante incolonnamenti sulla via Pontina da Pomezia Sud pratica di mare a causa del traffico intenso in direzione Roma per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-01-2026 ore 07:30

