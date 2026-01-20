Terza età visita alla mostra Sillabari d’Appennino

È riservata ai soli cittadini over 65 residenti a Piacenza la visita guidata gratuita alla mostra "Sillabari d’Appennino", allestita al Centro d’arte contemporanea Xnl e in programma venerdì 23 gennaio.La mostra, curata da Enrica Carini con immagini di Alessandra Calò e Sergio Ferri, è dedicata.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Sillabari d’Appennino, la mostra che volge lo sguardo alla nostra montagna

"Sillabari d’Appennino", immagini e memorie delle terre alte in una mostra a XnlDal 18 dicembre al Centro per l’arte contemporanea di Piacenza, la mostra

