Tempesta solarerischio danni alle reti

Una tempesta solare di intensità 1.34 sta interessando la Terra da alcune ore, con potenziali ripercussioni sulle reti elettriche e satellitari. Questo fenomeno può provocare interruzioni nei servizi di comunicazione e, in alcune zone, aurore boreali visibili. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali per comprendere l’impatto e adottare eventuali misure di sicurezza.

1.34 Una forte tempesta solare ha iniziato a colpire la Terra già da qualche ora e potrebbe causare interruzioni alle reti elettriche e satellitari, oltre a produrre aurore boreali impressionanti. Lo ha riferito il meteorologo Shawn Dahl dello U.S. Space Weather Prediction Center (Swpc) in un video, precisando che si tratta di una tempesta geomagnetica di livello 4 su una scala di 5. Sempre secondo la stessa fonte, proseguirà anche oggi ma si indebolirà nel corso della giornata.

