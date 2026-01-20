Suicidio assistito cosa succede davvero a Firenze dopo la sentenza della Consulta

Dopo la sentenza della Corte costituzionale dello scorso dicembre, la legge toscana sul fine vita è diventata un importante riferimento per il riconoscimento della dignità e dell’autodeterminazione delle persone. A Firenze, questa decisione ha avviato un percorso di approfondimento e applicazione delle norme, portando a una riflessione più ampia sui temi del suicidio assistito e dei diritti individuali nel contesto sanitario e legislativo.

