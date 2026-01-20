Striscia la notizia torna Ezio Greggio | Dobbiamo stupire ma non dimostrare

Striscia la notizia torna in onda, con Ezio Greggio che sottolinea l'importanza di sorprendere senza eccessi. In una recente dichiarazione, Greggio ha affermato che il programma conosce bene il proprio ruolo e lo riconosce anche il pubblico da molti anni. La storica trasmissione continua a mantenere una linea sobria e rispettosa, puntando sulla qualità dei contenuti e sulla capacità di coinvolgere gli spettatori con naturalezza e professionalità.

Ezio Greggio sul ritorno di Striscia la notizia: "Chi siamo lo sappiamo e lo sa il pubblico da parecchi anni". La trasmissione tornerà in prima serata dal 22 gennaio Il conduttore è contentissimo di fare questa esperienza con Antonio Ricci con cui collabora da più di 40 anni ormai. Inoltre è convinto che il risultato sarà buono perché secondo lui “non hanno nulla da dimostrare”. Questa 38esima stagione di Striscia la notizia è un consolidamento del successo di uno dei programmi più longevi. A Fanpage Ezio Greggio ha detto: “Striscia ha delle fondamenta enorme, di cemento armato, armato fino ai denti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Striscia la notizia in prima serata, Ezio Greggio: ‘Non dobbiamo dimostrare nulla, chi siamo lo sappiamo’Ezio Greggio si prepara alla prima serata di Striscia la Notizia, sottolineando che il cast non ha bisogno di dimostrare nulla, poiché il proprio valore è già riconosciuto.

“Non dobbiamo dimostrare nulla!”. Ezio Greggio furioso, mai visto così: caos a StrisciaEzio Greggio si è lasciato andare a un acceso sfogo, sottolineando che “non dobbiamo dimostrare nulla”.

