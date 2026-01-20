Stefano De Martino la notizia dalla Rai dopo il grave lutto

La Rai ha annunciato una notizia importante riguardante Stefano De Martino, il noto conduttore dell’ammiraglia. In queste ore, De Martino si trova ad affrontare un momento difficile a causa di un lutto improvviso che ha avuto un forte impatto sulla sua vita privata. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla rete, sottolineando la delicatezza del momento e la vicinanza del pubblico.

Sono ore particolarmente difficili per il conduttore dell’ammiraglia Rai, colpito da un lutto improvviso che ha segnato profondamente la sua sfera privata. Stefano De Martino ha infatti dovuto dire addio al padre Enrico, scomparso all’età di 61 anni, una notizia che si è diffusa rapidamente e che ha accompagnato una serata televisiva carica di significati e interrogativi. Nonostante il dolore, la programmazione Rai non ha subito variazioni e Affari Tuoi è andato regolarmente in onda con una puntata registrata alcuni giorni prima. Accanto al successo auditel, però, non sono mancate le polemiche.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“La Rai ha deciso così”. Stefano De Martino, cosa succede ad Affari tuoi dopo il grave luttoDopo la recente perdita del padre di Stefano De Martino, la Rai ha comunicato le modalità con cui Affari tuoi proseguirà.

Stefano De Martino, cosa succede ad Affari tuoi dopo il grave luttoDopo la recente perdita del padre di Stefano De Martino, si registrano cambiamenti nel suo ruolo ad Affari Tuoi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Affari Tuoi, Stefano De Martino imbarazza i concorrenti con una domanda scomoda; È morto il padre di Stefano De Martino; É morto il padre di Stefano De Martino, Enrico. Affetto da un male che si sarebbe aggravato nelle ultime ore, l'uomo, residente a Torre Annunziata (città di origine dello showman e conduttore del programma Affari tuoi), aveva 61 anni. Lascia la moglie Rosari; Morto Enrico De Martino, il padre di Stefano: fu ballerino e gli trasmise la passione per la danza.

Stefano De Martino, l'ultimo addio al padre Enrico: oggi i funerali a Torre Annunziata - Oggi a Torre Annunziata ci sarà l'ultimo saluto ad Enrico De Martino, ex ballerino e papà di Stefano, scomparso ieri all'età di 61 anni. libero.it

I funerali del papà di Stefano De Martino, Enrico, a Torre Annunziata: lutto al Bar Stella - Funerali a Torre Annunziata per la morte di Enrico De Martino, papà di Stefano, conduttore di Affari Tuoi su Rai Uno ... fanpage.it

Dopo la morte del padre, Stefano De Martino ha preferito il silenzio e la privacy. Arrivano i messaggi di Rai e Mediast: https://fanpa.ge/TEIpt facebook

La vicinanza a Stefano De Martino dopo la morte del padre, i messaggi di Rai e Mediaset x.com