spalletti col benfica scontro diretto orgoglioso di affrontare mourinho

Luciano Spalletti esprime rispetto e stima nei confronti di José Mourinho, con cui ha avuto un primo confronto diretto. L’allenatore si mostra orgoglioso di affrontare Mourinho in un prossimo scontro, sottolineando il percorso di reciproco rispetto e collaborazione tra i due nel calcio. La partita tra le loro squadre sarà un’occasione importante, in un contesto di confronto professionale e di grande valore sportivo.

TORINO (ITALPRESS) – “Con Mourinho c'è stato un primo periodo in cui ci siamo detti qualcosa, più lui di me, poi ci siamo stimati, apprezzati, sentiti al telefono svariate volte. Sarà un piacere incontrarlo. Ma nelle partite in cui c'è Mourinho si alza il volume del calcio, per me essere sull'altra panchina è un motivo di orgoglio”. Lo ha detto Luciano Spalletti, alla vigilia di Juve-Benfica, gara valida per la penultima giornata di Champions e in programma domani. “Da Mourinho, sotto l'aspetto della preparazione della partita, ti aspetti sempre qualcosa di differente. E' una sfida importante sia per noi che per loro, è uno scontro diretto per cui mi aspetto un Benfica aggressivo, che verrà a fare la partita, sono convinto che sarà una sfida bella e interessante – ha aggiunto Spalletti -. 🔗 Leggi su Iltempo.it

