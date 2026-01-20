Sintesi executive del benessere digitale e intelligenza artificiale | linee di orientamento strategico per Dirigenti scolastici neoassunti

Questa sintesi offre un quadro strategico sul benessere digitale e l'intelligenza artificiale, pensato per Dirigenti scolastici neoassunti. In un contesto scolastico in rapido cambiamento, fornisce linee guida chiare e pratiche per affrontare le sfide della leadership moderna, promuovendo un uso consapevole delle tecnologie e il benessere di tutta la comunità scolastica.

