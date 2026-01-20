Riccardo Alberto Mangiacapra a Casa Sanremo Writers 2026 | presenta La tela di Archimede

Riccardo Alberto Mangiacapra parteciperà a Casa Sanremo Writers 2026, l'evento letterario che si svolge durante la settimana del Festival di Sanremo. Tra gli autori presenti, presenterà “La tela di Archimede”, un’occasione per approfondire il suo lavoro e condividere idee con il pubblico. L’evento si svolge all’interno di Casa Sanremo, nel centro della manifestazione musicale più importante d’Italia.

Riccardo Alberto Mangiacapra sarà tra gli autori presenti a Casa Sanremo Writers 2026, la rassegna letteraria ospitata all’interno di Casa Sanremo nel cuore della settimana del Festival della Canzone Italiana. Un appuntamento che unisce narrativa contemporanea, incontri con il pubblico e dialogo con operatori del settore, e che vedrà lo scrittore presentare il suo nuovo romanzo “La tela di Archimede”, edito da Spirito Libero Edizioni. “La tela di Archimede” è un’opera intensa e stratificata, costruita come un lungo viaggio a ritroso nella memoria del protagonista. Tra immagini indelebili, relazioni complesse e ferite mai rimarginate, il romanzo mette in scena la ricerca di un riscatto possibile, conquistato non con un colpo di scena, ma attraverso una lenta e necessaria presa di coscienza. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

