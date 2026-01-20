Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao | padroni del proprio destino

L'incontro tra Atalanta e Athletic Bilbao, valido per la settima giornata della fase a gironi di Champions League, si svolgerà mercoledì alle 21:00. Di seguito, analisi delle probabili formazioni, pronostici e informazioni sulla diretta televisiva. Una partita importante per entrambe le squadre, con i padroni di casa che cercano di mantenere il controllo del proprio cammino nella competizione.

Atalanta-Athletic Bilbao è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nessuna squadra italiana è messa meglio dell’Atalanta quando mancano due giornate alla fine della League Phase. I nerazzurri hanno dato il meglio proprio in Champions League, dove stati più costanti rispetto al campionato, anche con Ivan Juric in panchina. Con il subentrato Raffaele Palladino sono arrivate due vittorie su due: prima il 3-0 in casa dell’Eintracht Francoforte e poi lo storico successo contro i campioni del mondo del Chelsea, piegati 2-1 alla New Balance Arena. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

