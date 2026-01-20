Patrizia Pellegrino condivide il suo percorso artistico, dal debutto teatrale alle sfide di mettersi in gioco pubblicamente. In questa intervista, riflette sull’eredità invisibile del padre, che ha segnato il suo cammino e continua a influenzare la sua vita e la sua carriera, offrendo uno sguardo sincero e autentico sulla sua esperienza personale e professionale.

C’è un momento, nella vita, in cui si smette di rincorrere e si comincia a guardarsi dentro. Non è detto che abbia a che fare con l’età, ma piuttosto con quello che si è attraversato: successi, dolori, perdite, rinascite. Patrizia Pellegrino oggi è lì. In equilibrio tra il palcoscenico e la vita vera, tra l’energia che ancora la muove e la stanchezza che ogni tanto la ferma. In questa fase, raccontarsi diventa anche un modo per fare ordine. Attrice, conduttrice, autrice, madre. E figlia, soprattutto. Perché al centro di tutto per Patrizia Pellegrino, come un filo invisibile e continuo, c’è la figura di suo padre: Mario Pellegrino, avvocato napoletano, uomo di rigore e di cuore, che continua a esserci anche a dieci anni dalla sua morte. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Patrizia Pellegrino dal nuovo debutto a teatro alla fatica di esporsi e all’eredità invisibile del padre

Al Teatro Bracco con Bacco, Tabacco e…Cenere", arrivano Patrizia Pellegrino, Salvo Buccafusca e Angela Melillo

