Oliynykova | Gioco per mio padre in guerra per l' Ucraina E quei tatuaggi sul mio viso

Oliynykova, attualmente al 92° posto nel ranking mondiale, ha dedicato il suo successo al suo padre, arruolato in guerra per l’Ucraina. Con tatuaggi sul volto che testimoniano il suo sostegno, esprime orgoglio e determinazione. Dopo che suo padre si è unito alle forze, la sua posizione nel ranking è migliorata di oltre 200 posti, segnando un percorso di forza personale e impegno.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.