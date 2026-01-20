Oliynykova | Gioco per mio padre in guerra per l' Ucraina E quei tatuaggi sul mio viso
Oliynykova, attualmente al 92° posto nel ranking mondiale, ha dedicato il suo successo al suo padre, arruolato in guerra per l’Ucraina. Con tatuaggi sul volto che testimoniano il suo sostegno, esprime orgoglio e determinazione. Dopo che suo padre si è unito alle forze, la sua posizione nel ranking è migliorata di oltre 200 posti, segnando un percorso di forza personale e impegno.
Madison Keys, campionessa in carica dell’Australian Open, ha tremato non poco all’esordio nel torneo. I primi quattro game del suo match d’apertura sono andati tutti alla sua avversaria, Oleksandra Oliynykova, ucraina classe 2001 all’esordio assoluto in un tabellone principale Slam. Protagonista di una partita splendida, sulla Rod Laver Arena, contro una campionessa pluridecorata, arrivando anche ad avere due set point nel tie-break del primo parziale, prima di arrendersi per 7-6 6-1. C’è delusione, amarezza per l’ucraina? No, in ogni caso anche solo aver giocato questa partita è un trionfo per la n. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Oliynykova: Attacco massiccio a Kiev, la mia casa tremava. Russe e bielorusse pericolose, vanno squalificate.
Oliynykova: Attacco massiccio a Kiev, la mia casa tremava. Russe e bielorusse pericolose, vanno squalificate - Tennis - Interviste | Mio padre si è arruolato volontario nell'esercito nell'estate del 2024, ha spiegato Oleksandra Oliynykova. Posso aiutare il mio Paese condividendo la mia storia ... ubitennis.com
