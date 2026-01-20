Se sei nato il 20 gennaio, potresti essere del Capricorno o dell’Acquario. La differenza tra i due segni dipende dalla posizione del Sole al momento della nascita e può variare di anno in anno. In questa guida, spiegheremo come distinguere il tuo segno zodiacale e cosa considerare per capire con certezza la tua appartenenza.

Se sei nato il 20 gennaio (o anche il 19 o 21, a seconda degli anni), è probabile che almeno una volta tu ti sia chiesto: “Ma io che segno sono?” Capricorno o Acquario? E perché alcune persone nate nello stesso giorno risultano di segni diversi? La risposta sta in un dettaglio che quasi nessuno considera: i segni zodiacali non cambiano a mezzanotte, ma nel momento esatto in cui il Sole “entra” nel segno successivo. E quel momento può cadere in ore diverse ogni anno. Il passaggio dal Capricorno all’Acquario avviene quando il Sole cambia longitudine e entra nel settore astrologico dell’Acquario. Questo evento si chiama ingresso del Sole (o “cambio di segno”), e può avvenire: Quindi sì: due persone nate il 20 gennaio possono avere segni diversi, in base all’ora e al luogo di nascita. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Nato il 20 gennaio? Ecco perché potresti essere Capricorno o Acquario (e come capirlo davvero)

