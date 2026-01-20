Napoli che ‘doccia fredda’ per Lang! Parole nettissime in diretta

L’addio di Noa Lang al Napoli dopo meno di una stagione ha suscitato molte riflessioni. Le sue parole in diretta hanno evidenziato la chiarezza della situazione, lasciando aperti diversi interrogativi sul futuro del giocatore e sui motivi di questa scelta. Un episodio che ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, offrendo spunti di approfondimento su un trasferimento breve ma intenso.

L'addio di Noa Lang dopo mezza stagione vissuta con la maglia del Napoli addosso continua a far discutere. C'è chi punta il dito verso la dirigenza, rea di aver puntato sul profilo sbagliato per il momento vissuto dal club, e chi lo fa con Antonio Conte, che non avrebbe sufficientemente valorizzato l'olandese. Buona parte dell'opinione pubblica valuta invece quanto dimostrato dal classe 1999 in questi mesi in azzurro: tra le voci più critiche emerge quella di Gianluca Gifuni, che ha dato il proprio parere sulla partenza del calciatore. Il rendimento di Lang sotto i riflettori: opinione senza mezze misure.

