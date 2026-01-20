Mi dimetto Batosta per il centrosinistra l’annuncio è appena arrivato

La dimissione della sindaca di Arzano rappresenta un nuovo passo difficile per il centrosinistra. La decisione, annunciata martedì 20 gennaio, evidenzia le tensioni interne e le sfide politiche che il fronte progressista si trova ad affrontare. Un episodio che potrebbe avere ripercussioni sul quadro politico locale e sulla stabilità del movimento.

Altra batosta per il campo largo. Nella mattinata di martedì 20 gennaio si è dimessa la sindaca di Arzano, comune della provincia di Napoli, aprendo una nuova crepa politica nel fronte progressista già attraversato da tensioni interne. A rassegnare le dimissioni è stata Cinzia Aruta, che in una nota ufficiale ha chiarito le motivazioni del gesto: «Le mie dimissioni non rappresentano una resa personale, né un arretramento rispetto ai valori che hanno guidato questa esperienza amministrativa». Parole che puntano a difendere la coerenza del percorso intrapreso. La sindaca rivendica un metodo di governo improntato al rigore: «In questi anni ho scelto di governare senza scorciatoie, assumendo decisioni rigorose, talvolta impopolari, ma orientate esclusivamente alla tutela dell’interesse pubblico ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

