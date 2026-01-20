Martina Franca teatro | stasera Carlo Buccirosso con Qualcosa è andato storto! Commedia al Verdi

Questa sera, al teatro Verdi di Martina Franca, va in scena la commedia “Qualcosa è andato storto!” con l’attore Carlo Buccirosso. Uno spettacolo che presenta un intreccio di situazioni comiche e riflessioni, offrendo al pubblico un momento di svago e intrattenimento. L’evento rappresenta un’occasione per apprezzare il talento di Buccirosso in un contesto teatrale di rilievo locale.

