Maltempo con raffiche di vento pioggia e mareggiate in Calabria | a Reggio continua l' allerta rossa

In Calabria, le condizioni meteorologiche rimangono critiche a causa del passaggio del ciclone Harry. Raffiche di vento, pioggia intensa e mareggiate continuano a interessare la regione, mantenendo l’allerta rossa in vigore. La situazione richiede attenzione e precauzioni per garantire la sicurezza dei cittadini e delle strutture. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità locali e rispettare le indicazioni fornite.

Dopo una prima giornata di allerta rossa meteo in Calabria per la presenza del ciclone Harry, la situazione non è destinata a migliorare. Le previsioni danno un ulteriore peggioramento nel pomeriggio che si prolungherà sino alla nottata soprattutto per pioggia intensa e mareggiate, quest'ultime.

