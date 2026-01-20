Maldonne di Leïla Ka la grande danza al Morlacchi

“Maldonne” di Leïla Ka, in scena al Morlacchi, è una performance che unisce musica e danza per esplorare le complessità dell’identità femminile. Attraverso l’uso di quaranta abiti e cinque danzatrici, lo spettacolo mette in luce fragilità e ribellioni, offrendo una riflessione profondamente umana e intima. Un'occasione per assistere a un racconto artistico che invita alla riflessione sulle molteplici sfaccettature del femminile.

Quaranta abiti e cinque danzatrici per raccontare le fragilità, le ribellioni e le molteplici identità del femminile. La stagione del Teatro Morlacchi prosegue a ritono serrato con la grande danza internzionale. Dopo il Trump raccontato da Stefano Massini, arriva la coreografa e danzatrice francese Leïla Ka, che unisce danza urbana e contemporanea in un travolgente spettacolo, " Maldonne " in scena domani ale 20.45 e giovedì alle 19.30. Le cinque interpreti sono Océane Crouzier, Justine Agator Adèle Bonduelle, Lise Messina, Flore Ruiz. Maldonne è il primo lavoro corale di Leila Ka che, come scrive Le Monde, "è attualmente la giovane coreografa più popolare, con oltre cento date all'anno; il suo successo è rispecchiato da tour fenomenali tutti sold out".

