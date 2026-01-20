' Libero e attuale Senza consenso è violenza' riprogrammato l' incontro pubblico con Laura Boldrini

È stato riprogrammato per venerdì 23 (ore 17.30), presso Factory Grisù, l’incontro pubblico 'Libero e attuale. Senza consenso è violenza' con Laura Boldrini, già inizialmente previsto per lo scorso dicembre. L’iniziativa, promossa dalle ‘Donne democratiche’ di Ferrara, sarà dedicata al tema del consenso libero e attuale nelle relazioni, un principio fondamentale per il contrasto alla violenza di genere e per la costruzione di una cultura fondata sul rispetto, sulla libertà e sull’autodeterminazione. A dialogare con Laura Boldrini sarà Antonella Vicenzi, giornalista e presidente di Assostampa Ferrara.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

