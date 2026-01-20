' Libero e attuale Senza consenso è violenza' riprogrammato l' incontro pubblico con Laura Boldrini

È stato riprogrammato per venerdì 23 (ore 17.30), presso Factory Grisù, l’incontro pubblico 'Libero e attuale. Senza consenso è violenza' con Laura Boldrini, già inizialmente previsto per lo scorso dicembre. L’iniziativa, promossa dalle ‘Donne democratiche’ di Ferrara, sarà dedicata al tema del consenso libero e attuale nelle relazioni, un principio fondamentale per il contrasto alla violenza di genere e per la costruzione di una cultura fondata sul rispetto, sulla libertà e sull’autodeterminazione. A dialogare con Laura Boldrini sarà Antonella Vicenzi, giornalista e presidente di Assostampa Ferrara.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Violenza sessuale, intesa bipartisan: fino a 12 anni per atti senza consenso libero e attuale

Leggi anche: Violenza sessuale, in Italia cambia la legge: serve il consenso libero e attuale

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Senza consenso “libero e attuale”, è violenza sessuale: cosa cambia in Italia con la modifica (attesa da troppo) al codice penale - Finalmente l’Italia si è espressa senza più ambiguità: se non c’è consenso si tratta di violenza sessuale. greenme.it

A 60 anni dalla decisione di Franca Viola discutiamo ancora del consenso libero ed attuale grazie ad un Governo che ha bloccato l’entrata in vigore di una legge che era stata approvata trasversalmente. Leggetevi la sentenza cd Grillo per capire cosa intendia facebook

Lepore: “Alberto Trentini è libero. Oggi è un bellissimo giorno” x.com