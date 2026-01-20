Le mattane di Donald Trump non devono distrarre l' Ue dall' aiutare l' Ucraina

Le recenti dichiarazioni e uscite di Donald Trump non devono distogliere l'attenzione dell'Unione Europea dall'importanza di sostenere l'Ucraina. È fondamentale mantenere un impegno costante e coordinato, concentrandosi sulle questioni di stabilità e sicurezza nella regione.

Tra fronti veri, come quello ucraino, e fronti quasi-veri, come quello che oppone Ue e Usa per la Groenlandia, scegliamo quello vero. Le mattane di Donald Trump, che forse servono a distrarre i suoi elettori dai famosi file dello sfruttatore di ragazzine, non devono però distrarre anche gli europei dal loro principale compito e cioè dal rafforzamento dell'Ucraina e dall'aumento della capacità comune di deterrenza verso la Russia. Ce lo ricorda Volodymyr Zelensky mentre non va a Davos.

