La Rettrice Brambilla | La libertà un valore da difendere E garanzia di futuro

La rettrice Brambilla sottolinea l'importanza di difendere la libertà, considerandola fondamentale per garantire la qualità dell'istruzione e il progresso della società. La libertà accademica rappresenta un pilastro della democrazia e del futuro, promuovendo un sapere aperto e senza dogmatismi. Questo impegno è essenziale per preservare un ambiente di studio e ricerca libero, che favorisca il confronto e lo sviluppo di idee innovative.

Dalla difesa della libertà accademica - garanzia di democrazia e di futuro - a un sapere senza dogmatismi. E poi politica e scienza viste come alleate «imperfette» senza dimenticare lo sguardo a quello che succede nel mondo. Sono alcuni temi affrontati alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Statale. Ospite d'onore Filippo Grandi, già Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati e alunno della Statale, che, nella sua Prolusione, ha portato la testimonianza di più di 40 anni di impegno umanitario internazionale. La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali, del Sindaco Giuseppe Sala, dell'Assessore all'Università di Regione Lombardia, Alessandro Fermi e della vice Presidente del Senato Licia Ronzulli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Rettrice Brambilla: "La libertà un valore da difendere. E garanzia di futuro" Leggi anche: Violenza sulle donne, il messaggio di Mattarella: "La libertà è una conquista da difendere ogni giorno" Leggi anche: Violenza sulle donne, il messaggio di Mattarella: "La libertà è una conquista da difendere ogni giorno" La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. L'Università Statale inaugura l'anno accademico 2025-2026; La Statale fa 102: inaugurato il nuovo anno accademico; Statale di Milano, Brambilla: «L'università presidio di democrazia. Il nostro impegno è insegnare la pace»; Marina Brambilla: La libertà accademica non è negoziabile. Statale di Milano, Brambilla: «L’università presidio di democrazia. Il nostro impegno è insegnare la pace» - La rettrice Marina Brambilla: «Il mio pensiero a colleghi e studenti iraniani». msn.com

La Statale e la rettrice Marina Brambilla ricordano #Valentino Garavani, il grande stilista che ha saputo rendere più elegante e iconica la moda. Il legame tra la Statale e la Maison si suggella celebrando cultura e formazione nel giugno 2023, quando Valentino - facebook.com facebook

La salvaguardia della libertà accademica e il tema delle crisi umanitarie e della solidarietà al centro dell'intervento della rettrice Marina Brambilla e della Prolusione di Filippo Grandi, già Alto Commissario ONU per i rifugiati. url.unimi.it/2p x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.