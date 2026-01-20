La preside | e se la storia della bidella pendolare accusata di stalking fosse già nella fiction?

La vicenda di Giuseppina Giugliano, la bidella pendolare accusata di stalking, ha suscitato molte discussioni nel 2023. Ma, e se questa storia fosse già stata raccontata in una serie televisiva? È possibile che gli eventi di questa vicenda siano stati ispirati o rappresentati in una fiction di Rai1, sollevando domande sulla relazione tra realtà e intrattenimento.

Poco dopo l’inizio del suo nuovo incarico, nel novembre 2023, a Giugliano vengono, però, contestati diversi giorni di assenza ingiustificata dal lavoro, cosa che porta la preside a segnalare il caso al Ministero che decide di optare per il licenziamento nonostante la diretta interessata si difenda sostenendo di aver inviato un certificato medico mai pervenuto alla scuola. Malgrado le proteste il licenziamento viene confermato e, da quel momento in avanti, la preside inizia a ricevere centinaia di mail, messaggi e post sui social che la portano a sporgere denuncia per stalking. Denuncia che porta a un’ordinanza restrittiva - ossia il divieto alla collaboratrice scolastica di avvicinarsi a Caivano e a San Felice a Cancello e il divieto assoluto di comunicare per via telematica o tramite messaggi - che, tuttavia, non ferma Giugliano, verso la quale scatta allora l'arresto e la condanna a quasi due mesi di carcere - attualmente la donna è agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

