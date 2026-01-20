La Maratona del Presidente anticipata a gennaio | si corre nel cuore del Parco Urbano
La Maratona del Presidente si svolgerà quest’anno il 25 gennaio, anticipando rispetto alla data abituale di settembre. La corsa si terrà nel cuore del Parco Urbano, offrendo un percorso immerso nella natura. Questa modifica permette di aprire la stagione del Club Supermarathon Italia, offrendo agli appassionati un’opportunità di corsa in un contesto tranquillo e accessibile.
Tocca alla Maratona del Presidente, anticipata al 25 gennaio rispetto alla sua abituale data settembrina, aprire la stagione del Club Supermarathon Italia. Un weekend davvero speciale quello che si vivrà a Forlì, con la prova sui 42,195 km intitolata alla memoria del fondatore del sodalizio.🔗 Leggi su Forlitoday.it
