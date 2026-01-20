La mostra alla Sala Ceci evidenzia il ruolo fondamentale delle donne nella lotta contro la violenza e nella prevenzione dei tumori al seno. Il progetto ‘Women for Women Against Violence’, giunto al suo decimo anno, unisce sensibilizzazione e impegno concreto per promuovere una maggiore consapevolezza su questi temi. Un’occasione per riflettere sull’importanza di sostenere e rafforzare il protagonismo femminile in ambiti fondamentali per la società.

La lotta contro la violenza sulle donne e la prevenzione sui tumori al seno vanno di pari passo nel progetto ‘women for women against violence’, giunto al suo decimo anno di attività. Nell’occasione saranno le cento torri ad ospitare fino al 16 febbraio la mostra fotografica di Tiziana Luxardo allestita nella sala di Cola dell’Amatrice. Un connubio perfetto quello che vede arte e testimonianze, tra cui quella di Filomena Lamberti, insieme per sensibilizzare la società contemporanea su questi temi delicati. L’esposizione immersiva vedrà esposti 21 ritratti fotografici di grande formato capaci di raccontare storie vere di donne che hanno vissuto la violenza o il tumore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La forza delle donne in mostra alla Sala Ceci

