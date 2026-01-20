Inter-Arsenal ufficiali le formazioni | tutto pronto a San Siro

Sono state ufficializzate le formazioni di Inter-Arsenal, in programma al Stadio Giuseppe Meazza. La partita rappresenta un momento importante nella corsa alla qualificazione diretta in vista delle fasi successive della competizione. Entrambe le squadre si preparano ad affrontarsi in un contesto determinante, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali per il proseguimento del torneo.

Tutto pronto al Stadio Giuseppe Meazza per Inter-Arsenal, sfida che pesa sulla corsa alla qualificazione diretta. Fischio d’inizio alle 21. I nerazzurri arrivano a quota 12 punti, i Gunners guidano il girone a punteggio pieno. Ricordo recente: l’1-0 della scorsa stagione deciso dal rigore di Calhanoglu. Le scelte sono ufficiali. Inter con il 3-5-2: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. In panchina Cristian Chivu. Arsenal risponde col 4-3-3: Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi; Eze, Saka, Trossard, Gabriel Jesus. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter-Arsenal (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Gunners sfidano i nerazzurri a San SiroMartedì 20 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa Inter-Arsenal, partita valida per la settima giornata di Champions League.

