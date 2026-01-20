Un anno dopo il ritorno di Trump al potere, si osservano cambiamenti significativi nello scenario internazionale. Le sue politiche hanno influenzato l'ordine globale, puntando a rafforzare le ambizioni imperialistiche degli Stati Uniti. Questo periodo ha segnato una fase di ridefinizione delle relazioni internazionali, con impatti che si fanno sentire a livello mondiale.

Un anno fa in questa rubrica scrivevo: “Allacciate le cinture, turbolenze in arrivo!”. Alla fine la realtà dell’anno appena trascorso ha superato di gran lunga quello che potevamo immaginare all’epoca. Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha mandato in frantumi tutte le consuetudini nei rapporti internazionali, già intaccate dall’invasione russa dell’Ucraina e dalla guerra israeliana a Gaza. Trump si è progressivamente sbarazzato di tutti gli ostacoli. In una recente intervista al New York Times, ha confermato di non avere alcun rispetto per gli obblighi del diritto internazionale e ha spiegato di considerare come unico limite la sua “moralità”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - In un anno dal ritorno al potere Trump ha scombussolato il mondo

