Il calcio africano sta attraversando un processo di riforma nelle sue competizioni, con modifiche come la spostamento della Coppa d'Africa a una cadenza quadriennale. Questa decisione, supportata da alcuni critici, mira ad adeguare il calendario alle esigenze della FIFA e delle squadre europee, segnando un punto di svolta nelle tradizioni del calcio africano.

Nel frattempo, però, si sta discutendo anche delle recenti riforme decise dalla CAF, l'associazione che governa il calcio africano. Sono decisioni che puntano a cambiare il calendario della Coppa d'Africa, per renderlo più simile a quello delle competizioni europee, e che prevedono l'introduzione di un nuovo torneo annuale tra nazionali. Secondo la CAF aiuterà a dare più visibilità e rilevanza al calcio africano; secondo molti critici è invece un cedimento agli interessi delle ricche squadre europee.

Il Calcio Africano Come Metafora Culturale

