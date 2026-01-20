Gio Evan | il nuovo album L’affine del mondo il tour Extra Terrestre il festival Evanland e il romanzo La gioia è un duro lavoro

Gio Evan prosegue il suo percorso artistico con il nuovo album “L’affine del mondo”, il tour “Extra Terrestre”, il festival “Evanland” e il romanzo “La gioia è un duro lavoro”. Dopo il successo del tour teatrale, l’artista conferma la sua capacità di spaziare tra musica, letteratura e spettacolo, offrendo al pubblico nuove opportunità di riflessione e condivisione. Un percorso che evidenzia la versatilità e la costante ricerca espressiva di Gio Evan.

Gio Evan continua a sorprendere dopo il successo del tour teatrale intitolato "L'affine del mondo". Un nuovo album live, un tour estivo e la 5a edizione di Evanland, confermano che la sua è una delle voci più originali della scena musicale italiana. Dal 6 febbraio, sarà disponibile in digitale "L'affine del mondo live", il nuovo album registrato durante il tour teatrale che ha visto l'artista esibirsi in venti dei principali teatri italiani, e da cui prende il nome. Gio Evan: i nuovi progetti dell'artista. L'album è capace di intrecciare poesia e canzone in un unico percorso narrativo. Gio Evan unisce scrittura, filosofia ed emozione utilizzando un linguaggio sempre diretto e accessibile ma mai banale.

