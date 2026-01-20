frana in via ariosto scattano i lavori sulla sponda del canale

A causa di una frana verificatasi in via Ariosto a Coccanile, sono stati avviati interventi di messa in sicurezza lungo le sponde del canale. I lavori, iniziati oggi e previsti fino a venerdì, comporteranno alcune variazioni alla viabilità nella zona. Si consiglia di prestare attenzione ai segnali e di pianificare eventuali percorsi alternativi durante questo periodo.

Lavori di ripresa frane sulle sponde del canale in via Ariosto a Coccanile. Sono previste modifiche alla viabilità da oggi a venerdì. Proseguono gli interventi di ripresa frane sulle sponde dei canali nel territorio di Copparo. Da oggi gli interventi, ad opera della ditta Flumar srl e commissionati dal Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara, interesseranno il corso d’acqua che costeggia via Ludovico Ariosto. Per consentire l’esecuzione delle opere, volte a garantire la sicurezza idraulica e stradale del territorio, saranno introdotte alcune modifiche alla viabilità. Da oggi e fino a venerdì, dalle 7,30 alle 17,30 di ogni giorno, saranno in vigore il divieto di transito veicolare, ciclabile e pedonale in via Ludovico Ariosto, nel tratto compreso fra il civico 2 ed il civico 4 di via Ludovico Ariosto; il divieto di sosta con rimozione su via Ludovico Ariosto, nel tratto compreso tra il civico 2 ed il civico 4; il divieto di transito veicolare su via L. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

