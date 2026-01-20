Nella puntata di La Pennicanza del 20 gennaio, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno aperto con un omaggio a Valentino, scomparso a 93 anni. Durante l’episodio, Fiorello ha fatto una dichiarazione particolare, affermando di essere su Canale 5 per motivi di grande importanza. Questo intervento ha attirato l’attenzione, suscitando curiosità sul tema trattato e sul messaggio che l’artista ha voluto condividere.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la puntata di martedì 20 gennaio de La Pennicanza, aprendola con un doveroso omaggio a Valentino, il grande stilista scomparso a 93 anni. Lo showman ha voluto lasciare anche un messaggio personale anche a Stefano De Martino, colpito da un grave lutto. Ma non perde la sua solita ironia con cui annuncia che sarà su Canale 5, perché ha commesso qualcosa di molto grave. Fiorello, l’omaggio a Valentino. Fiorello ha voluto omaggiare Valentino Garavani ( guarda la foto iconica ), scomparso il 19 gennaio, aprendo la puntata de La Pennicanza: “Ricordiamo Valentino con un grande sorriso un italiano che ha portato la moda nel mondo”, racconta Fiorello. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza: “Sono su Canale5 per qualcosa di molto grave”

