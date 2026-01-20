Fedeli | Ronzulli ' parità genere e legalità battaglie che ci hanno sempre unito'

In questa occasione ricordiamo Valeria Fedeli, figura di spicco del Parlamento italiano, nota per il suo impegno sulla parità di genere e la legalità. La sua carriera testimonia un impegno costante nel promuovere valori fondamentali per la società e la democrazia, condividendo sempre passione, rigore e senso dello Stato. Un ricordo doveroso per chi ha contribuito con serietà al confronto democratico.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - “Ricordare oggi in Senato Valeria Fedeli è un dovere morale, perché quest'aula è il luogo in cui lei ha condiviso intelligenza, passione e rigore, contribuendo al confronto democratico con serietà e senso dello Stato. Le nostre opinioni si sono combattute seppur sempre con rispetto ed educazione. Ma ci siamo anche incontrate su pilastri di assoluta condivisione come la parità di genere e l'educazione alla legalità dei giovani. Oggi come ieri priorità di tutti i governi”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli intervenendo in aula in occasione della commemorazione in Senato della Repubblica per Valeria Fedeli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Valeria Fedeli, chi era l’ex ministra dell’istruzione che lottava per la parità di genereValeria Fedeli è stata un’importante figura politica italiana, nota per il suo impegno nel settore dell’istruzione e per aver rivestito il ruolo di ministra.

Aperta oggi la camera ardente per Valeria Fedeli, senatrice della XVII legislatura e già Ministra dell’Istruzione. Qui la ricordiamo quando nel 2018, insieme al Presidente Mattarella, premió il nostro Polo liceale che con la classe 2M del Liceo Musicale si era ag - facebook.com facebook

Mercoledì ci ha lasciato Valeria Fedeli, una donna generosa, intelligente, velocissima nel capire la politica e gli esseri umani. Se ne è andata a 76 anni, troppo presto per una come lei piena di vita, attivissima, sportiva. Proprio dopo una partita a tennis si era a x.com