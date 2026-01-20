A due turni dalla conclusione della fase a gironi di Europa League, la Roma si trova decima in classifica con 12 punti, pari dello Stoccarda, prossimo avversario all’Olimpico. Dopo aver affrontato il Panathinaikos, la squadra deve ora consolidare la propria posizione in vista degli ottavi. La competizione si avvicina alle fasi decisive, e ogni risultato sarà determinante per il percorso europeo dei giallorossi.

Quando mancano due partite al termine della Fase Campionato di Europa League, la Roma è decima in classifica con 12 punti a parità di punteggio proprio con lo Stoccarda, prossimo avversario all’Olimpico giovedì 22. Con la recente formula della classifica a 36 squadre le prime otto accederanno direttamente agli ottavi, le restanti fino alla ventiquattresima posizione si incontreranno tra loro in un play-off di andata e ritorno per l’accesso tra le migliori sedici. Serve l’ en plain per cercare l’accesso diretto. Come non è mai successo da quando è stato introdotto questo nuovo format in Europa League, la Roma cerca la qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare per l’ ostacolo play-off. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Europa League, dopo lo Stoccarda ecco il Panathinaikos: sei punti per gli ottavi

Leggi anche: Rilancio Roma, ottavi di Europa League a 2 punti: ora il Midtjylland capolista

Leggi anche: Go Ahead Eagles-Stoccarda (Europa League, 27-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Schwaben a caccia di punti contro il Kowet

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Intervista a Olivier Giroud: il tour d'addio e il ritorno in Europa League; Bologna-Celtic quando si gioca? Probabili formazioni, statistiche OPTA, dove vederla in tv e streaming, orario, precedenti, informazioni utili; UEFA Conference League: l'avversario è lo Jagiellonia Bia?ystok; Roma-Stoccarda di Europa League, pronto il piano sicurezza per l’invasione tedesca.

Europa League e Conference, Celtic-Roma 0-3 e Celta Vigo-Bologna 1-2. Anche Fiorentina ok - Leggi su Sky TG24 l'articolo Europa League e Conference, Celtic-Roma 0-3 e Celta Vigo-Bologna 1-2. Anche Fiorentina ok ... tg24.sky.it

Europa League, il Lione e l'Aston Villa agganciano il Midtjylland al primo posto - Si sono concluse le gare della 5ª giornata della fase campionato di Europa League. Doppia vittoria per Roma e Bologna, che restano in corsa per la qualificazione, mentre il Lione e l'Aston Villa ... corrieredellosport.it

UEFA Europa League: YB - Panathinaikos (1:4), 25.09.2025 | YB international

#Tgm 20 gennaio ore 6,30 - Giovedì sera Europa League all'Olimpico con Roma-Staccarda. x.com

Serie A ed Europa League all’Olimpico, ecco il piano viabilità e trasporto pubblico https://www.lacapitale.it/articolo/olimpico-serie-a-europa-league-viabilita-trasporto-pubblico - facebook.com facebook